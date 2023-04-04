Действия Украины как внутри страны, так и в рамках боевых действий уже давно вызывают оторопь у людей, у которых ещё остались здоровые представления о добре и зле. Массу действий представителей киевской власти, не говоря уже о военных и силовых ведомствах, иначе как террористическими назвать нельзя. Сегодня председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя гибель военкора Максима Фомина (творческий псевдоним — Владлен Татарский) в результате акта, признанного Следственным комитетом террористическим, назвал Украину террористическим государством.
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По словам Володина, убийство Фомина — это не первый случай теракта против российских журналистов: в прошлом году в результате теракта погибла Дарья Дугина, а ещё против целого перечня известных российских журналистов такие действия планировались, но были пресечены спецслужбами. Спикер Госдумы уверен, что таким образом киевские власти пытаются запугать российских журналистов, дабы те не могли освещать происходящие на Украине события. При всём этом, продолжает Володин, государство, применяющее террористические методы, финансируется со стороны США и Евросоюза.
В заключение Володин заявил, что с террористами не ведут переговоров — их уничтожают. Является ли это заявление высокопоставленного представителя российской власти просто криком души или же это намёк на то, что специальная военная операция будет преобразована в контртеррористическую со всеми вытекающими из этого последствиями для киевских властей, пока неясно. Скорее всего, правильный вариант первый, поскольку высшее российское руководство постоянно заявляет о готовности к переговорам и мирному решению конфликта. И это с теми, кого Володин называет террористами.