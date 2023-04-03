А если её не учитывать, так и вовсе до показателей времён 2009 года.

Произошедшие в прошлом году события, наложившиеся на уже развивавшийся структурный и экономический кризисы в странах коллективного Запада, не могли не отразиться самым пагубным образом на состоянии американской и европейской экономик. И если в Европе дело уже доходит до забастовок, митингов и погромов на фоне тотального снижения экономической активности, то в США дела чуть лучше, но тоже ничего светлого не предвещают.

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Как сообщило сегодня издание Bloomberg, индекс промышленного производства ISM в США в марте упал до 46.3, что является самым низким показателем со времён пандемии в мае 2020 года. Если же не учитывать пандемию, восприняв её как некий исключительный случай, то статистика становится ещё более безрадостной: в таком случае падение индекса промышленного производства в Штатах и вовсе стало самым серьёзным с 2009 года, когда государство выбиралось из последствий мирового финансового кризиса.

В качестве причин происходящего эксперты называют эффект домино рецессии, когда различные производства и представители сферы услуг сокращают расходы, тем самым вынуждая сокращать их дальше по цепочке. Кроме того, отмечаются непривычно высокие для США уровни ставок по кредитам, из-за чего у людей становится меньше свободных денег, а производители вынуждены поднимать цены, дабы сводить концы с концами.

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В марте экс-президент США Дональд Трамп выступил с, возможно, пророческой речью о том, что политика нынешней американской администрации приведёт страну к новой Великой депрессии. Вот только неясно, есть ли в нынешней американской элите личности уровня Франклина Рузвельта и его команды, осуществлявшей «Новый курс».