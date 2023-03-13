Себя Трамп, по всей видимости, видит новым Рузвельтом.

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На минувшей неделе в США «схлопнулся» крупный банк SVB (Silicon Valley Bank). Данное событие стало самым негативным в американской банковской сфере со времён финансового кризиса 2008 года, через который страна чудом вышла на двух ногах. Естественно, противники действующей администрации Белого дома воспользовались возможностью, чтобы заработать себе дополнительные политические очки.

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В частности, бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп, факт поражения которого на предыдущих выборах до сих пор вызывает массу вопросов, на которые никто никогда не даст прямых ответов, заявил, что политика Джо Байдена ведёт страну к новой Великой депрессии.

Как отметил Трамп, у Джо Байдена есть все шансы стать «новым Гербертом Гувером», на период президентства которого выпала первая Великая депрессия, вот только сейчас последствия будут куда сильнее и масштабнее, чем в далёком 1929 году.

Стоит понимать, что в 1920—1930-х годах США не были глобальной сверхдержавой, а занимали куда более скромную роль крупного регионального игрока в западном полушарии, поэтому последствия американской Великой депрессии ощущались в основном в странах, аффилированных тогда с США. Случись подобный коллапс сейчас, и последствия рискуют принять глобальный характер, и мало не покажется уже никому.

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Пока что Трамп не предлагает никаких решений проблемы, а просто занимается обвинением действующей администрации. Станет ли Трамп новым Франклином Рузвельтом с его «Новым курсом», направленным на преодоление последствий Великой депрессии, вопрос отнюдь не праздный.