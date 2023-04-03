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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО
После дождичка в четверг, если совсем уж по-простому.
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Завтра Финляндия станет членом НАТО — об этом примерно час назад сообщил генсек Альянса Йенс Столтерберг. На фоне данного известия представители прессы поинтересовались у Столтенберга, не будет ли данное действие означать ускорение решения вопроса о вступлении в НАТО уже Украины, на что администратор альянса дал максимально возможно прозрачный в текущих условиях комментарий.

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По словам Столтенберга, членство Украины в НАТО не имеет смысла без её победы в текущем конфликте. В настоящее время усилия западных стран, считает генсек НАТО, должны быть сосредоточены на поддержке Украины и обеспечении её победы в данном противостоянии, поскольку без победы никакого членства Киева в альянсе не будет иметь ни смысла, ни значения. Столтенберг добавил, что позиция НАТО сохраняется, и Украина в перспективе станет членом блока.

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Необходимо понимать, что Украина сейчас сопротивляется исключительно за счёт безграничной военной (во всех аспектах) и финансовой «помощи» со стороны коллективного Запада. Чего Украине будет стоить «победа», и как себе её представляют в НАТО, Столтенберг комментировать не стал, прекрасно (в глубине души) понимая, что требование невыполнимое. Впрочем, киевские власти только рады стараться, ведь их дети под Бахмутом не находятся.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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