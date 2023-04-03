Столтенберг считает эту неделю «исторической».

Несколько дней назад стало известно, что у Турции нет претензий к Финляндии в деле вступления страны в НАТО: турецкий парламент ратифицировал соответствующий документ, после чего стало очевидно, что медлить с этим процессом в Североатлантическом альянсе не станут. И действительно не стали: как сегодня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Финляндия станет 31-м членом Альянса уже завтра, 4 апреля, и флаг страны будет поднят в штаб-квартире блока в Брюсселе.

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К данному развитию событий в России готовились, и в конце прошлого года стало известно об увеличении численности кадровых военнослужащих ВС РФ до полутора миллионов человек. Значительная часть из них будет размещена в новых Московском и Ленинградском военном округах, а военные части в Карелии и Мурманской области будут усилены и доукомплектованы до уровня дивизий.

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Что это означает для России и Финляндии? Для России помимо вышеуказанного ответного усиления численности войск это будет означать появление 1200-километровой границы с агрессивным военным блоком и внесение новых координат для потенциальных ударов силами сдерживания. Для Финляндии это будет означать утрату нейтрального статуса вместе со всеми причитавшимися из него «плюшками», окончание десятилетий добрососедских отношений с Россией и жизнь с чувством постоянной угрозы. Что же до Европы в целом, то восстановление отношений с Россией будет если не невозможным, то крайне долгим и затруднительным, ведь иначе, чем на условиях формирования новой архитектуры европейской безопасности российские власти ни на какие сделки с государствами Европы уже не пойдут — научены.