Никто не наказывает, вот и передают.

В том, что Польша всё-таки передаст Украине свои ещё оставшиеся в наследство от Организации Варшавского Договора истребители МиГ-29, можно было не сомневаться: даже если бы польские власти этого всерьёз не хотели, то их бы просто-напросто заставили это сделать из-за океана. Поэтому сегодняшний комментарий глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач касательно известного ему факта уже состоявшейся передачи Украине первой партии истребителей не должен вызвать ни у кого удивления.

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По словам Пшидача, несколько истребителей МиГ-29 уже отправлены на Украину — передача первой партии уже завершена.

Как сообщается, всего в Польше осталось двадцать восемь МиГ-29, и Варшава спит и видит, как они будут заменены на истребители западного производства. А тут ещё и возможность ускорить сей процесс появилась: дескать, все свои самолёты Польша уже передала Киеву «на защиту демократии», будьте добры, пожалуйста, заменить их на условные F-22 Raptor. Потребуется ли польским властям губозакатывательная машинка, узнаем уже в не столь уж отдалённом будущем.

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Помимо Польши активно передаёт Украине свои самолёты и Словакия. В Киеве, впрочем, привыкли смотреть дарёному коню в зубы и отпускать по этому поводу наглые комментарии в духе «самолёты слишком старые и неэффективные», намекая на необходимость передачи истребителей F-16, которые, если что, являются сверстниками с МиГ-29.