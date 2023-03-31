Председатель КНР поддерживает слом нынешнего «мирового порядка».

Когда председатель КНР Си Цзиньпин прощался со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву, он отметил, что в мире сейчас происходят изменения, которых не было на протяжении ста лет, и «мы (Китай и Россия) двигаем эти изменения». Что имел в виду Си Цзиньпин, догадаться нетрудно: речь шла о переходе мира к многополярной модели, которая является для государств естественной. Китай полностью поддерживает многополярность и не претендует на роль замены США в качестве мирового гегемона. И чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с сегодняшним заявлением китайского лидера в адрес азиатских стран.

реклама

В своём заявлении в рамках встречи с премьер-министром Сингапура Си Цзиньпин заявил, что странам Азии необходимо решительно противостоять гегемонии и запугиванию. Ни одна страна, отметил глава КНР, не должна диктовать народам Азии свои условия и лишать их права на счастливую жизнь.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Продолжая тему многополярности, напомним, что ранее сегодня была опубликована обновлённая Концепция внешней политики РФ, в которой одним из приоритетных направлений обозначен слом гегемонии Соединённых Штатов, которую в самой Концепции назвали «рудиментом» западного доминирования в мире.