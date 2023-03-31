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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Си Цзиньпин призвал страны Азии противостоять гегемонии
Председатель КНР поддерживает слом нынешнего «мирового порядка».
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Когда председатель КНР Си Цзиньпин прощался со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву, он отметил, что в мире сейчас происходят изменения, которых не было на протяжении ста лет, и «мы (Китай и Россия) двигаем эти изменения». Что имел в виду Си Цзиньпин, догадаться нетрудно: речь шла о переходе мира к многополярной модели, которая является для государств естественной. Китай полностью поддерживает многополярность и не претендует на роль замены США в качестве мирового гегемона. И чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с сегодняшним заявлением китайского лидера в адрес азиатских стран.

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В своём заявлении в рамках встречи с премьер-министром Сингапура Си Цзиньпин заявил, что странам Азии необходимо решительно противостоять гегемонии и запугиванию. Ни одна страна, отметил глава КНР, не должна диктовать народам Азии свои условия и лишать их права на счастливую жизнь.

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Продолжая тему многополярности, напомним, что ранее сегодня была опубликована обновлённая Концепция внешней политики РФ, в которой одним из приоритетных направлений обозначен слом гегемонии Соединённых Штатов, которую в самой Концепции назвали «рудиментом» западного доминирования в мире.

#китай #политика
3
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Люцифер Денница
18:06
Красава Китай, не ожидал такую поддержку .думал как и все остальные куколды будут Америке подлизывать ради iphoneчика. Пускай пиндосы сидят на своём острове, и воюют с Мексикой и Канадой, вообще возо...
Си Цзиньпин призвал страны Азии противостоять гегемонии
deinstalation
18:04
это у гигбрейн нужно спрашивать, знает ли оно хоть что-то об ит
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Лев корл
18:03
У Амд и раньше были проблемы с этим... еще когда был AthlonXP, биатлон (AthlonX2) Нам чувак на Савке знакомый из ремонта ПК сказал тогда, не помню в каком году, в начале века, когда у АМД как раз выше...
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kitava
18:03
Да он может хоть в млрды раз бы больше пока у США печатный станок. А печатный станок у них был до тех пор пока страны торговлю в долларах между собой вели. А сейчас простите секвест предстоит.
В новой Концепции внешней политики РФ в приоритетах обозначено крушение западной гегемонии в мире
Люцифер Денница
18:02
Да мне пофигу, я на Сахалине живу. А вы там в своей в Москве сами разбираетесь
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Евгений Сом
18:02
там еще и памяти всего 4 гига. Обрезки из обрезков.
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