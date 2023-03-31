Когда председатель КНР Си Цзиньпин прощался со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву, он отметил, что в мире сейчас происходят изменения, которых не было на протяжении ста лет, и «мы (Китай и Россия) двигаем эти изменения». Что имел в виду Си Цзиньпин, догадаться нетрудно: речь шла о переходе мира к многополярной модели, которая является для государств естественной. Китай полностью поддерживает многополярность и не претендует на роль замены США в качестве мирового гегемона. И чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с сегодняшним заявлением китайского лидера в адрес азиатских стран.
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В своём заявлении в рамках встречи с премьер-министром Сингапура Си Цзиньпин заявил, что странам Азии необходимо решительно противостоять гегемонии и запугиванию. Ни одна страна, отметил глава КНР, не должна диктовать народам Азии свои условия и лишать их права на счастливую жизнь.
Продолжая тему многополярности, напомним, что ранее сегодня была опубликована обновлённая Концепция внешней политики РФ, в которой одним из приоритетных направлений обозначен слом гегемонии Соединённых Штатов, которую в самой Концепции назвали «рудиментом» западного доминирования в мире.