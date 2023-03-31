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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В новой Концепции внешней политики РФ в приоритетах обозначено крушение западной гегемонии в мире
При этом врагом Запада Россия себя не считает.
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Идея многополярного мира, о котором всё чаще упоминают главы неаффилированных с коллективным Западом государств, на самом-то деле совсем не нова. Напротив: многополярность — это естественная среда существования государств, и в мировой истории это было не так уж давно: всего-навсего до Первой мировой войны, когда в мире существовали несколько империй, представлявших собой действительно суверенные (не на словах, а на деле) центры силы.

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После Второй мировой войны установился продолжительный период биполярного мира, затем, когда СССР сошёл с дистанции, на планете укрепился однополярный мир, в котором США перестали отвечать за свои поступки и полностью подмяли под себя страны так называемого коллективного Запада, сделав их, по сути, своими марионетками. На сегодняшний день экономические и, как следствие, дипломатические возможности США уже абсолютно не соответствуют статусу единственного центра силы в мире, поэтому мы всё чаще наблюдаем разговоры о многополярности. И вот, данная идея была упомянута в обновлённой Концепции внешней политики России.

Как гласит утверждённая сегодня обновлённая Концепция внешней политики, приоритетом для России является «устранение рудиментов» западного доминирования в мире. При этом проводимый ныне курс Соединённых Штатов в России считается главным источником рисков как для своей безопасности, так и для международной безопасности в целом. В документе отмечается выполнение «уникальной миссии» России по поддержанию мирового баланса сил и выстраиванию многополярной системы.

При этом себя врагом Запада Россия, исходя из обновлённой Концепции, не считает, рассчитывая, что страны Европы примут многополярный мир, осознав «бесперспективность» текущего конфликта, и тем самым обретя независимость от США, что позитивно скажется на их безопасности и благополучии.

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В целом обновлённую Концепцию внешней политики можно смело назвать вызовом текущему «мировому порядку, основанному на правилах». В данном документе российское руководство помимо всего вышесказанного также заявляет о планах по способствованию становления Африки как «влиятельного центра мирового развития», необходимости наращивания сотрудничества с Южной Америкой и Исламской цивилизацией, и укреплении связей с Индией и Китаем как с двумя центрами силы в образующемся сейчас многополярном мире.

#россия #политика
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