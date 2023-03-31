Реальное миротворчество на Украине возможно только с согласия России.

На фоне сегодняшнего заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в Европе всерьёз рассматривают возможность отправки «миротворцев» из «коалиции согласных» на Украину, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал такую гипотетическую возможность в своём официальном Telegram-канале.

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По словам Медведева, ни о каком реальном миротворчестве в данном случае речь не идёт: под личиной «миротворцев» западные страны рассчитывают вступить в конфликт на стороне Киева. Как отметил Медведев, если западные войска разместятся на Украине на передовой без согласия с Россией, то в таком случае они станут законной целью для ВС РФ и будут уничтожены.

Важно понимать, что в глазах России коллективный Запад полностью утратил договороспособность, авторитет и доверие: заключённые с Западом договоры по Украине игнорировались, даже хуже того — использовались как способ выиграть время для накачки Киева вооружениями и обучения украинских военных по натовским стандартам. О каком реальном миротворчестве со стороны государств Запада может идти речь, непонятно.

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Что надо делать для окончания боевых действий, Россия уже неоднократно повторяла: разоружение ВСУ, снесение одиозной идеологии превосходства одних над другими, нейтральный статус Украины. Это, что называется, план минимум. План максимум — создание новой архитектуры европейской безопасности, в рамках которой военная инфраструктура НАТО должна быть отодвинута к границам 1997 года.