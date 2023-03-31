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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии заявил, что ЕС близок к отправке «миротворцев» на Украину
В 2022 году «мир» уже сотворили, «миротворцы».
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Слухи о том, что страны-члены НАТО под видом новой «коалиции согласных», но не под эгидой самого Североатлантического альянса, готовы вступить в конфликт на Украине на стороне Киева, гуляют уже очень давно. Сегодня же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, будучи одним из крайне немногих оставшихся вменяемых лидеров в Европе, заявил, что страны Евросоюза близки к пересечению этой границы и готовы обсудить возможность отправки на Украину так называемых миротворцев.

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Орбан отметил, что в процессе постоянной эскалации многие вопросы, которые ранее казались немыслимыми, в итоге вполне себе обсуждаются и даже получают на них утвердительные ответ. Например, если год назад казалось невозможным обсуждение поставки Украине танков и истребителей, то сейчас такие вопросы считаются нормальными.

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По слухам, возглавить «коалицию согласных» должна Польша, чья политическая элита полностью оторвана от связи реальностью, и которая тоже, прямо как Украина, готова сжечь свою страну в огне страшной войны ради удовлетворения «хотелок» заокеанского кукловода.

#россия #украина #боевые действия #евросоюз #венгрия
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