В 2022 году «мир» уже сотворили, «миротворцы».

Слухи о том, что страны-члены НАТО под видом новой «коалиции согласных», но не под эгидой самого Североатлантического альянса, готовы вступить в конфликт на Украине на стороне Киева, гуляют уже очень давно. Сегодня же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, будучи одним из крайне немногих оставшихся вменяемых лидеров в Европе, заявил, что страны Евросоюза близки к пересечению этой границы и готовы обсудить возможность отправки на Украину так называемых миротворцев.

реклама

Орбан отметил, что в процессе постоянной эскалации многие вопросы, которые ранее казались немыслимыми, в итоге вполне себе обсуждаются и даже получают на них утвердительные ответ. Например, если год назад казалось невозможным обсуждение поставки Украине танков и истребителей, то сейчас такие вопросы считаются нормальными.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По слухам, возглавить «коалицию согласных» должна Польша, чья политическая элита полностью оторвана от связи реальностью, и которая тоже, прямо как Украина, готова сжечь свою страну в огне страшной войны ради удовлетворения «хотелок» заокеанского кукловода.