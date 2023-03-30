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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны вывело на орбиту очередной спутник военного назначения
Запуск ракеты-носителя осуществлялся с космодрома «Плесецк».
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Если специальная военная операция что-то и показала, то это явно недостаточную космическую группировку спутников военного назначения. В прошлом году Минобороны, осознав, что мирно решить конфликт на Украине не получится вследствие несамостоятельности киевских властей, и всего придётся добиваться силой, начало активно наращивать спутниковую группировку. Несколько часов назад, а именно, 29 марта в 22:57 по московскому времени с космодрома «Плесецк» был осуществлён пуск лёгкой ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту.

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Поскольку при выведении спутников на орбиту всё происходит за считанные минуты, то сообщение об успешном выведении космического аппарата в интересах Минобороны России появилось уже через 13 минут — в 23:10 по московскому времени. Как уточнили в российском военном ведомстве, бортовые системы спутника работают в штатном режиме, аппарат принят на управление.

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Предыдущий военный спутник был выведен на орбиту неделю назад — 23 марта. Тогда аппарат был крупнее, и для выведения его на орбиту потребовалась более мощная ракета-носитель — «Союз-2.1а».

#россия #космос #боевые действия #спутники
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