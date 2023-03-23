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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Военная спутниковая группировка России сегодня пополнилась ещё одним аппаратом
Известно только, что это спутник в интересах Минобороны. Без подробностей.
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Без спутниковой системы наблюдения, управления, навигации и целеуказания сегодня невозможны масштабные боевые действия против оппонента, за плечами которого стоит весь военно-политический блок, скармливающий этому оппоненту всю доступную информацию. В связи с этим в прошлом году Россия нарастила количество выводимых на орбиту спутников военного назначения, и вот, сегодня утром одним таким космическим аппаратом стало больше.

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Поскольку речь идёт о военном спутнике, то информацией о запуске и выводе его на орбиту поделилось Минобороны России. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с военного космодрома «Плесецк» состоялся в 09:40 по московскому времени. Затем в расчётное время космический аппарат был выведен на назначенную орбиту, после чего принят на управление Воздушно-космическими силами. Как сообщается, космический аппарат работает в штатном режиме. Для чего конкретно будет использоваться данный аппарат, не уточняется.

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Примечательно, что больше половины запусков ракет в России за последний год пришлось именно на военный космодром «Плесецк» в Архангельской области. Очевидно, что российское руководство ознакомлено с объективной нехваткой необходимых спутниковых систем в интересах Минобороны, поэтому сейчас ведомство занимается нивелированием этого отставания.

#россия #космос #боевые действия #спутники
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