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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Офисе Зеленского заявили, что хотят закончить конфликт обрушением российской государственности
Не рой яму другому, как говорится. А то сами знаете, что будет.
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Представители украинской власти продолжают играть на публику и говорить то, что она хочет услышать, невзирая на всю фантастичность заявлений. Как известно, политическое руководство на Украине уже давно перестало искать мир, а ищет только «перемогу», прекрасно понимая, что отвечать за слова им и их отпрыскам не придётся. И вот, в рамках недавнего интервью украинскому изданию УНИАН советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк поделился мнением на тему того, что считать оптимальным итогом завершения текущего конфликта.

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Им, как вы уже поняли по заголовку, является отнюдь не мир на любых, даже самых благоприятных условиях, а «наказание» России за содеянное. Как заявил Подоляк, «для нас оптимальным сценарием является тотальный проигрыш России в войне и обрушение нынешней российской государственности». По мнению Подоляка, в этом случае в России произойдут «тектонические изменения политической архитектуры», начнутся болезненные для общества процессы, итогом которых станет формирование «слабого подобия демократии». Чтобы запустить эту цепочку событий, фантазирует Подоляк, достаточно выйти на границы Украины 1991 года — дальше идти украинским войскам нет никакого смысла.

Что ещё наговорил Подоляк, разбирать, пожалуй, нет никакого смысла, поскольку вменяемые политики, даже если их страна находится в военном положении, так себя вести не должны, поскольку, сами того не осознавая, работают на «противника», убеждая его и его общество в правильности и необходимости проводимого курса.

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Сегодня экс-президент США Дональд Трамп выразил опасение о том, что к следующим американским президентским выборам от Украины «ничего не останется». Что ж, вышеизложенные заявления представителей киевской власти явно не приближают мирное решение конфликта, в котором Украина является главной пострадавшей стороной и находится в прямо противоположном положении от того, в котором её видят представители правящей верхушки.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
11
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