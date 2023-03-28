Баллотироваться в президенты Трамп собирается на лозунгах о мире и согласии. Кстати, на таких же лозунгах баллотировались все «президенты» Украины.

Главной пострадавшей от боевых действий на Украине стороной является, безусловно, сама Украина: колоссальные экономические и людские потери, разрушение инфраструктуры, утрата территорий, существование в долг и полностью на западных поставках. Даже если осуществится украинская фантазия, и весеннее контрнаступление ВСУ вдруг добьётся своих задач, в остальных аспектах ситуация уже непоправимая. Тем не менее, всегда может быть гораздо хуже, и не забывать об этом призвал экс-президент США Дональд Трамп.

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По словам Трампа, велика вероятность того, что украинский кризис не удастся завершить до президентских выборов в США, которые пройдут через полтора года, и последствия от затягивания боевых действий невозможно даже представить. Как утверждает Трамп, сейчас Украина уничтожается, и если не потушить пожар конфликта, то от страны «ничего не останется».

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Трамп в очередной раз заявил, что готов обеспечить переговоры Зеленского и Путина, потому что убеждён в необходимости окончания этого конфликта. Политика нынешней американской администрации, считает бывший и, возможно, будущий президент США, ведёт мир к третьей мировой войне.