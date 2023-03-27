Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Песков: реакция Запада не повлияет на размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси
Не повлияет и не может повлиять.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Как и следовало ожидать, страны коллективного Запада и те, кто по какой-то необъяснимой причине хотят себя таковыми считать (например, государства центральной и восточной Европы), за исключением США, которые просто-напросто слишком далеко, чтобы переживать по этому поводу, крайне болезненно отреагировали на решение России о размещении в Беларуси своего тактического ядерного оружия. Какие только штампы и политические клише не сыплются: и нарушение международных договоров, и разрушение ядерной безопасности, и угроза безопасности мира в целом. Даже Польша, спящая и видящая себя как территорию для размещения ядерного оружия (правда, американского), осудила данное решение России.

реклама

Как бы то ни было, реакция Запада, которую впору назвать очередной истерикой, на действия России по размещению своего тактического ядерного оружия в Беларуси не повлияют. Об этом сегодня в ответе журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомним, что в Беларуси будет размещено серьёзное количество тактического ядерного оружия. Под это дело в стране уже переоборудованы десять самолётов, которые отныне могут являться носителями таких вооружений, идёт строительство хранилища для тактических ядерных зарядов, поставляются ракетные комплексы «Искандер», с которых эти заряды можно запускать. При этом необходимо отметить, что всё проходит в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия: оно остаётся в ведении России и не передаётся под контроль Беларуси. Точно также уже десятилетиями действуют США, размещающие своё ядерное оружие в нескольких европейских странах.

#россия #боевые действия #оружие #беларусь #белоруссия #ядерное оружие
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

МО РФ: украинский беспилотник «Стриж» в Тульской области упал в результате действия систем РЭБ
Боррель: Евросоюз готов ответить дальнейшими санкциями на размещение Россией ядерного оружия в Беларуси
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
27
ТОП-5 видеокарт от 25 до 35 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
13
Почему киновселенная Марвел уже не интересна: причины и последствия
11
Мой топ самых трешовых, но правильных фильмов про зомби / мертвецов
6
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
8
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
26
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
24
Иранские дроны и ракеты ударили по военной базе США в Сирии, а ЗРК NASAMS не смогли отразить атаку
11
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
38
Активность атомных подлодок и боевой авиации ВМФ РФ в водах Арктики сильно напугала НАТО и США
4

Сейчас обсуждают

salixa66
15:10
Как говориться хохла спросить забыли)
CNN: украинская армия планирует захватить Мелитополь и взять под контроль сухопутный коридор в Крым
Сергей Vorvort
15:10
Новость - обычный вброс. Никаких планов об отмене повышенного лимита с 1 апреля в правительстве нет, СМИ об этом молчат.
С 1 апреля беспошлинный лимит снизится в 5 раз
salixa66
15:09
Ну ну удачи им крым забрать, они как к границе придут моментально пизды получат
CNN: украинская армия планирует захватить Мелитополь и взять под контроль сухопутный коридор в Крым
salixa66
15:06
Для 7 райзена дерьмоплату? Заглот опять таблетки у бабушки спиздил
Бюджетная материнская плата на чипсете А620 засветилась в сети – лучший выбор для Ryzen 7 7800X3D
Роман Соловьев
15:03
в том что у Германии не было выбора, а у нас огромное побережье с чистым выходом и глубиной - Амур не самая глубокая и стабильная река , чтоб по ней 30 000 тонные монстры водить:)
NVIDIA ценит процессоры Intel Sapphire Rapids за быстродействие в однопоточных приложениях
salixa66
15:03
Пинать твою мамку ногами полезное занятие
NVIDIA назвала майнинг криптовалюты на видеокартах бесполезным занятием
Лаврентий Берия
15:03
Так тачанки, вроде, как у территории 404, в Гуляй Поле ? Или уже все на Крым несутся ?
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
dimon_volkov
14:56
В топку такую винду
У следующей версии Windows могут вырасти требования к оперативной памяти
Рики Тиkи
14:56
а реакция Китая?)
Песков: реакция Запада не повлияет на размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси
PanzerK
14:53
Вы не поверите... но у меня как раз Epox EP-8KHA+.
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем