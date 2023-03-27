Не повлияет и не может повлиять.

Как и следовало ожидать, страны коллективного Запада и те, кто по какой-то необъяснимой причине хотят себя таковыми считать (например, государства центральной и восточной Европы), за исключением США, которые просто-напросто слишком далеко, чтобы переживать по этому поводу, крайне болезненно отреагировали на решение России о размещении в Беларуси своего тактического ядерного оружия. Какие только штампы и политические клише не сыплются: и нарушение международных договоров, и разрушение ядерной безопасности, и угроза безопасности мира в целом. Даже Польша, спящая и видящая себя как территорию для размещения ядерного оружия (правда, американского), осудила данное решение России.

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Как бы то ни было, реакция Запада, которую впору назвать очередной истерикой, на действия России по размещению своего тактического ядерного оружия в Беларуси не повлияют. Об этом сегодня в ответе журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Напомним, что в Беларуси будет размещено серьёзное количество тактического ядерного оружия. Под это дело в стране уже переоборудованы десять самолётов, которые отныне могут являться носителями таких вооружений, идёт строительство хранилища для тактических ядерных зарядов, поставляются ракетные комплексы «Искандер», с которых эти заряды можно запускать. При этом необходимо отметить, что всё проходит в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия: оно остаётся в ведении России и не передаётся под контроль Беларуси. Точно также уже десятилетиями действуют США, размещающие своё ядерное оружие в нескольких европейских странах.