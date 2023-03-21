Сегодня стало известно, что Великобритания приняла решение о поставках танковых снарядов с обеднённым ураном на Украину. Подобное заявление в идеале должно моментально рассматриваться Совбезом ООН, ну а пока его прокомментировал президент России Владимир Путин.
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Как отметил Путин, Запад, похоже, и впрямь решил воевать с Россией до последнего украинца. Что последует за этим комментарием, пока неизвестно, однако в НАТО бытует мнение, что после окончания государственного визита Си Цзиньпина в Москву ВС РФ увеличат уровень эскалации конфликта, как это происходило после каждой встречи глав России и Китая за последние 13 месяцев.
Что касается снарядов с обеднённым ураном, то они применялись США при бомбардировке Югославии в 1999 году и во время американского вторжения в Ирак в 2003 году. Если верить экспертам, то применение таких снарядов создаёт на территории боевых действий пусть и слабо, но всё же радиоактивную пыль, способствующую развитию онкологических заболеваний.