Многие считают это большой проблемой.

Британские власти, будучи наряду с США одними из главных зачинателей конфликта на Украине, продолжают всячески поддерживать свою прокси-структуру. Сегодня стало известно, что Великобритания вместе с танками Challenger 2 намеревается поставить на Украину для них в том числе и бронебойные снаряды с обеднённым ураном. Об этом заявила замминистра обороны королевства Аннабель Голди.

реклама

Стоит отметить, что применение в военной сфере обеднённого урана, представляющего собой изотоп урана U-238, насчитывает уже не одно десятилетие. Снаряды из обеднённого урана как изотопа, не участвующего в стандартной ядерной реакции деления, и тем самым неприменимого ни для ядерного оружия, ни для атомной энергетики, отличаются высокой плотностью (уступая, если не считать драгоценные и нестабильные металлы, разве что вольфраму) и, как следствие, высокой массой при сохранении того же размера снаряда. А масса снаряда, как мы знаем из курса школьной физики, напрямую влияет на его кинетическую энергию и, соответственно, на пробивающую способность.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

При этом многие эксперты утверждают, что осколки таких снарядов, которые при попадании в цель превращаются практически в пыль, вызывают радиоактивное загрязнение, тяжело дезактивируются и приводят к развитию онкологических заболеваний у вынужденных проживать на этой территории людей. Так что поставку снарядов с обеднённым ураном можно считать настоящим военным преступлением.