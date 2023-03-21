Британские власти, будучи наряду с США одними из главных зачинателей конфликта на Украине, продолжают всячески поддерживать свою прокси-структуру. Сегодня стало известно, что Великобритания вместе с танками Challenger 2 намеревается поставить на Украину для них в том числе и бронебойные снаряды с обеднённым ураном. Об этом заявила замминистра обороны королевства Аннабель Голди.
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Стоит отметить, что применение в военной сфере обеднённого урана, представляющего собой изотоп урана U-238, насчитывает уже не одно десятилетие. Снаряды из обеднённого урана как изотопа, не участвующего в стандартной ядерной реакции деления, и тем самым неприменимого ни для ядерного оружия, ни для атомной энергетики, отличаются высокой плотностью (уступая, если не считать драгоценные и нестабильные металлы, разве что вольфраму) и, как следствие, высокой массой при сохранении того же размера снаряда. А масса снаряда, как мы знаем из курса школьной физики, напрямую влияет на его кинетическую энергию и, соответственно, на пробивающую способность.
При этом многие эксперты утверждают, что осколки таких снарядов, которые при попадании в цель превращаются практически в пыль, вызывают радиоактивное загрязнение, тяжело дезактивируются и приводят к развитию онкологических заболеваний у вынужденных проживать на этой территории людей. Так что поставку снарядов с обеднённым ураном можно считать настоящим военным преступлением.