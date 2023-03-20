На выходных Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого не признаёт ни одна имеющая значение в мире страна, позволил себе выдать «ордер» на «арест» президента России Владимира Путина. Естественно, иначе как «филькиной грамотой» данную бумагу воспринимать не стоит, однако многие страны встревожились подобным актом юридического волюнтаризма. В частности, внешнеполитическое ведомство Китая выступило с комментарием на вышеизложенную тему.
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Как отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, путь к решению украинского конфликта — это установление диалога и начало мирных переговоров. Международное сообщество, добавил Вэньбинь, должно позаботиться о мирном решении сложившегося конфликта и избегать дальнейшей эскалации напряжённости.
Дипломат отметил, что судьям МУС следует уважать распространяющийся на глав государств иммунитет и избегать практики двойных стандартов вкупе с политизацией юридических решений.
Стоит отметить, что юрисдикцию МУС помимо России не признают США, Китай, Индия, Иран, Турция, Саудовская Аравия, КНДР, Индонезия, Пакистан и другие. В общем, все те страны, от которых в этом мире действительно что-то зависит.