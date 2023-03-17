То, что в наше время происходит в странах коллективного Запада и в аффилированных с ними «международных» органах, уже давно не фарс и даже не вызванный играми разума процесс, а нечто хуже. В частности, сегодня на сайте Международного уголовного суда (МУС) было опубликовано сообщение, гласящее о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина.
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Как гласит заявление на сайте МУС, президент РФ «как сообщается, ответственен за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) из оккупированных зон Украины в Российскую Федерацию». Данные «преступления», как пишут в МУС, предположительно, были совершены на «оккупированной украинской территории» как минимум в период с 24 февраля. Далее, продолжают представители Международного уголовного суда, «имеются резонные основания полагать, что Путин несёт индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления». Аналогичные обвинения МУС предъявил Уполномоченной при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
Как нетрудно заметить, Зазеркалью в лице Международного уголовного суда для выдачи ордера на арест главы суверенного государства достаточно слов «как сообщается», «предположительно» и «имеются основания полагать». На фоне всего этого юридического безобразия МИД РФ опубликовал заявление, в котором заявил, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда, не несёт по нему обязательств и не сотрудничает с данным органом. Все исходящие из МУС решения для России юридически ничтожны.