Несколько часов назад посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский позволил себе комментарий, который иначе как провокационным не назовёшь: он заявил, что если Украина потерпит поражение в военном конфликте с Россией, то Польше придётся вступить в этот конфликт, дабы встать на защиту европейских ценностей, которые тут же попадут под угрозу.
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Оказывается, журналисты неправильно поняли заявление посла и вырвали фразу из контекста. По крайней мере, в этом нас пытается убедить посольство Польши во Франции, которое решило внести ясность в произошедшее. Как отмечает польская дипмиссия в своём заявлении, посол говорил о том, что если Украина проиграет, то государства Восточной и Центральной Европы, в число которых входит Польша, могут оказаться втянутыми Россией в войну. Глава польской дипмиссии во Франции, уточняют её сотрудники, напрямую не говорил, что вступление Польши в боевые действия против России — это неизбежность в случае поражения Киева.
В любом случае, посла это всё не оправдывает, поскольку его задача — заниматься дипломатией и поддержанием мира хотя бы в той стране, которую он представляет, а не давать сомнительные комментарии, которые затем нужно уточнять. В интересах всех, и в первую очередь Украины, сделать так, чтобы конфликт закончился как можно быстрее; но Европу, по всей видимости, мир на любых условиях не устраивает, и это, учитывая, что теряет от текущего конфликта исключительно Европа, странно.