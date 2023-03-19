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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Польше считают, что стране придётся вступить в конфликт с Россией в случае поражения Украины
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Будучи самым ярым «чирлидером» Украины в конфликте с Россией, Польша позволяет себе действия и заявления, после которых может возникнуть как минимум вопрос о профпригодности польских политиков, а как максимум — об исключении Польши из блока НАТО от греха подальше. В частности, сегодня посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что в случае поражения Украины его стране «придётся» вступить в конфликт с Россией.

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Пан Росцишевский, дети которого явно не будут участвовать в этом конфликте, считает, что сейчас идёт сражение за «фундаментальные ценности» Европы, и их надо отстоять, потому что в противном случае эти ценности окажутся под угрозой. Какая судьба будет ждать Польшу в случае вступления в боевые действия против России, посол по какой-то причине уточнять не стал.

Необходимо отметить, что данный комментарий не является простой бравадой: Польша сейчас активно милитаризируется за счёт кредитов, прямо как в своё время это делала Украина, и активно набирает солдат в свою армию. Многие аналитики считают, что неизбежный коллапс вооружённых сил Украины спровоцирует Польшу на вступление в боевые действия под предлогом миротворчества.

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В целом же после вышеуказанного заявления посла, если бы речь шла о вменяемом государстве, следовало бы гнать с государственной службы с волчьим билетом, но имеем, что имеем.

#россия #политика #польша #психиатрия
2
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хахахер
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бунты пошли по США.Но я люблю бунты смотреть по телевизору,майданы всякие и т.д
Американцы устроили массовый протест по поводу финансирования Украины, который прошёл в Вашингтоне
FobOrgan
21:56
На этот раз позже, как радиационный фон там более-менее придёт в норму.
В Польше считают, что стране придётся вступить в конфликт с Россией в случае поражения Украины
хахахер
21:53
польшу опять делить будут
В Польше считают, что стране придётся вступить в конфликт с Россией в случае поражения Украины
Chimbal
21:51
"за разжигательство ненависти и неприязни" - Что ты там кукарекнул?
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