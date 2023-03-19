Будучи самым ярым «чирлидером» Украины в конфликте с Россией, Польша позволяет себе действия и заявления, после которых может возникнуть как минимум вопрос о профпригодности польских политиков, а как максимум — об исключении Польши из блока НАТО от греха подальше. В частности, сегодня посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что в случае поражения Украины его стране «придётся» вступить в конфликт с Россией.
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Пан Росцишевский, дети которого явно не будут участвовать в этом конфликте, считает, что сейчас идёт сражение за «фундаментальные ценности» Европы, и их надо отстоять, потому что в противном случае эти ценности окажутся под угрозой. Какая судьба будет ждать Польшу в случае вступления в боевые действия против России, посол по какой-то причине уточнять не стал.
Необходимо отметить, что данный комментарий не является простой бравадой: Польша сейчас активно милитаризируется за счёт кредитов, прямо как в своё время это делала Украина, и активно набирает солдат в свою армию. Многие аналитики считают, что неизбежный коллапс вооружённых сил Украины спровоцирует Польшу на вступление в боевые действия под предлогом миротворчества.
В целом же после вышеуказанного заявления посла, если бы речь шла о вменяемом государстве, следовало бы гнать с государственной службы с волчьим билетом, но имеем, что имеем.