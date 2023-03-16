Не надо летать, где нельзя, и не будет инцидентов. Легко же усвоить?

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Незаслуженно большое внимание инциденту с американским «дроном» MQ-9 Reaper («Жнец») продолжает уделяться. Такова уж американская пресса: не дают публике забыть о чём-то, что ставит под удар репутацию США. Буквально пару часов назад, например, Пентагон опубликовал кадры с бортовой камеры «Жнеца», где виден процесс его перехвата российским истребителем.

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Нетрудно заметить, что Су-27 совершил несколько «заходов» и, не тратя боеприпасы, «приземлил» MQ-9 Reaper то ли ударной волной, то ли потоком реактивной струи из двигателей. Очевидно, что столкновения самолёта с беспилотником не произошло, потому что масштаб повреждений, учитывая разность в массах Су-27 и «Жнеца», а также высокую скорость, на которой происходило действие, был бы совершенно чудовищным для беспилотника.

Важно помнить, что инцидент произошёл по причине нарушения MQ-9 Reaper воздушного пространства России, так что с данным аппаратом произошло то, что и должно было произойти с любым нарушителем. Является ли это прямым сигналом для Соединённых Штатов, что Россия уже по горло сыта их активным участием в боевых действиях на украинской стороне, сказать трудно. Скорее всего, да. Впрочем, глава Пентагона Ллойд Остин заявил (по крайней мере, публично, а не в рамках телефонных переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу), что США будут продолжать выполнять полёты везде, где им захочется, и где это допустимо с точки зрения международного права.

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В любом случае, инцидент опасный, и вчера в ходе переговоров Шойгу объяснил своему американскому коллеге, что ядерные державы должны вести себя более сдержанно.