Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пентагон показал кадры «инцидента» с беспилотником MQ-9 Reaper в Чёрном море
Не надо летать, где нельзя, и не будет инцидентов. Легко же усвоить?
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Незаслуженно большое внимание инциденту с американским «дроном» MQ-9 Reaper («Жнец») продолжает уделяться. Такова уж американская пресса: не дают публике забыть о чём-то, что ставит под удар репутацию США. Буквально пару часов назад, например, Пентагон опубликовал кадры с бортовой камеры «Жнеца», где виден процесс его перехвата российским истребителем.

реклама

Нетрудно заметить, что Су-27 совершил несколько «заходов» и, не тратя боеприпасы, «приземлил» MQ-9 Reaper то ли ударной волной, то ли потоком реактивной струи из двигателей. Очевидно, что столкновения самолёта с беспилотником не произошло, потому что масштаб повреждений, учитывая разность в массах Су-27 и «Жнеца», а также высокую скорость, на которой происходило действие, был бы совершенно чудовищным для беспилотника.

Важно помнить, что инцидент произошёл по причине нарушения MQ-9 Reaper воздушного пространства России, так что с данным аппаратом произошло то, что и должно было произойти с любым нарушителем. Является ли это прямым сигналом для Соединённых Штатов, что Россия уже по горло сыта их активным участием в боевых действиях на украинской стороне, сказать трудно. Скорее всего, да. Впрочем, глава Пентагона Ллойд Остин заявил (по крайней мере, публично, а не в рамках телефонных переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу), что США будут продолжать выполнять полёты везде, где им захочется, и где это допустимо с точки зрения международного права.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В любом случае, инцидент опасный, и вчера в ходе переговоров Шойгу объяснил своему американскому коллеге, что ядерные державы должны вести себя более сдержанно.

#россия #сша #беспилотная авиация #mq-9 reaper
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Власти США принуждают китайских владельцев TikTok продать свои активы под угрозой запрета этой социальной сети
Президент Сирии считает, что третья мировая война уже идёт
В Киеве считают, что следующей целью ракетных ударов ВС РФ могут стать центры принятия решений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
118
Видео реконструкция от CBS произошедшего с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем
5
Весенняя распродажа 2023 в Steam
6
Поставка второй партии ЗРК С-400 в Турцию приостановлена из-за позиции Анкары
3
5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
3
F-35 против Cу-35 – почему у американского самолёта нет шансов против российского истребителя
1
Борьба за обломки беспилотника MQ-9 Reaper - что в нём ценного по мнению эксперта Баширова
7
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
3
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
13

Сейчас обсуждают

ffe
16:00
>>инцидент произошёл по причине нарушения MQ-9 Reaper воздушного пространства России --- На самом деле нет, не нарушил. Собсно, из-за этого и весь сыр-бор.
Пентагон показал кадры «инцидента» с беспилотником MQ-9 Reaper в Чёрном море
Егор Еремеев
15:52
Если сравнивать комплект мать+проц по одной цене, то выгоднее 5600, потому что он в разгоне будет сильнее, чем 12400f
Российские геймеры выбирают Intel – что происходит, и какие процессоры покупают геймеры из РФ
Роман Ильягулов
15:51
Ну да вообще Сбили какую - то игрушку летающую и столько вони Не самолет с людьми сбили, ведь а какую то фигню которая шпионила к тому же Не фига летать где не просят
Пентагон показал кадры «инцидента» с беспилотником MQ-9 Reaper в Чёрном море
Роман Ильягулов
15:49
США будут не летать где захотят а падать😂😂😂😂
Пентагон показал кадры «инцидента» с беспилотником MQ-9 Reaper в Чёрном море
Mur
15:49
"Ваши" это чьи? с татье говорится о выложенных кадрах Пентагона. Пентагон это "ваши" СМИ?
Пентагон показал кадры «инцидента» с беспилотником MQ-9 Reaper в Чёрном море
Егор Еремеев
15:48
Я купил на озоне B550 gygabyte aorus elite за 7800, хотя цена опускалась ещё до 7500+-.
Российские геймеры выбирают Intel – что происходит, и какие процессоры покупают геймеры из РФ
nirotub
15:47
Автор, ты с луны упал? Выйдет на ПК визитная карточка PS - The Last of Us. И ты её пропустил
Во что поиграть в марте 2023 года
ИстинаГдетоРядом
15:40
о гонораре
Пригожин: бойцы ЧВК Вагнер имеют на вооружении трофейные американские гаубицы М-777 и ПТРК Javelin
Mur
15:40
"Полупроводниковой ОПЕК" сейчас как раз является США. Видеокарты, процессоры, планшеты: всё производство на Тайване контролируется производителями из США. Если TSMC будет под контролем Китая, то США н...
Бывший советник Трампа считает, что США уничтожат объекты TSMC, если Китай вторгнется на Тайвань
ИстинаГдетоРядом
15:39
а что есть иная и более эффективная экономическая модель или юноша просто воздух испортил?
Пригожин: бойцы ЧВК Вагнер имеют на вооружении трофейные американские гаубицы М-777 и ПТРК Javelin
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем