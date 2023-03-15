В детали, однако, российская сторона вдаваться не стала. С американской стороны информация только от «источников».

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Произошедшему вчера «инциденту» с американским БПЛА MQ-9 Reaper было уделено незаслуженно много внимания. На сегодняшний день известно, что данный летательный аппарат нарушил воздушное пространство России в районе Крымского полуострова и был перехвачен российской авиацией, которой даже не пришлось применять по беспилотнику оружие — тот, согласно комментарию МО РФ, осуществил резкий манёвр и рухнул в море, потеряв управление. Что на самом деле произошло с данным беспилотником, мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но одно совершенно точно: инцидент в Вашингтоне посчитали достаточно серьёзным для того, чтобы вспомнить о каналах связи с Россией, поднять трубку и осуществить телефонные переговоры по линии глав оборонных ведомств двух стран.

реклама

О состоявшихся телефонных переговорах сегодня официально сообщили в Минобороны РФ. Российское военное ведомство не стало вдаваться в подробности переговоров, отметив лишь, что они состоялись по инициативе американской стороны. А вот источники в Пентагоне сообщают, что темой разговора, стало происшествие с MQ-9 Reaper, что, в общем-то, понятно и без сведений от таких «источников».

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3080 за 70тр с началом несмотря на курс Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее сегодня глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российским пилотам следует летать «профессионально и безопасно», а сами Соединённые Штаты продолжат летать там, где им вздумается в рамках международного права. В России же заявили, что постараются поднять обломки дрона, чтобы затем детально их изучить.