Произошедшему вчера «инциденту» с американским БПЛА MQ-9 Reaper было уделено незаслуженно много внимания. На сегодняшний день известно, что данный летательный аппарат нарушил воздушное пространство России в районе Крымского полуострова и был перехвачен российской авиацией, которой даже не пришлось применять по беспилотнику оружие — тот, согласно комментарию МО РФ, осуществил резкий манёвр и рухнул в море, потеряв управление. Что на самом деле произошло с данным беспилотником, мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но одно совершенно точно: инцидент в Вашингтоне посчитали достаточно серьёзным для того, чтобы вспомнить о каналах связи с Россией, поднять трубку и осуществить телефонные переговоры по линии глав оборонных ведомств двух стран.
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О состоявшихся телефонных переговорах сегодня официально сообщили в Минобороны РФ. Российское военное ведомство не стало вдаваться в подробности переговоров, отметив лишь, что они состоялись по инициативе американской стороны. А вот источники в Пентагоне сообщают, что темой разговора, стало происшествие с MQ-9 Reaper, что, в общем-то, понятно и без сведений от таких «источников».
Ранее сегодня глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российским пилотам следует летать «профессионально и безопасно», а сами Соединённые Штаты продолжат летать там, где им вздумается в рамках международного права. В России же заявили, что постараются поднять обломки дрона, чтобы затем детально их изучить.