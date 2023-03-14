Несмотря на то, что карта боевых действий в районе Бахмута (Артёмовска) выглядит, мягко говоря, не в пользу вооружённых сил Украины, оборона данного населённого пункта всё же будет продолжаться. Об этом сегодня в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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Зачем украинское политическое руководство упорно удерживает Бахмут, вопрос интересный, и на него у различных экспертов и аналитиков разные ответы. Одни считают, что таким образом Украина выигрывает время, сковывая российские силы на данном участке фронта, параллельно готовя своё обещанное контрнаступление. Другие убеждены в том, что потеря города станет для Украины мощным политическим ударом после всех бравад о том, что «Бахмут сдавать не будем». Третьи считают, что после взятия Бахмута перед Россией откроются возможности для стремительного освобождения территории ДНР, поскольку оборонительная линия, центром которой и является данный населённый пункт, является одной из самых укреплённых.
Из данных версий следует сразу отмести вторую, оставив первую и третью как наиболее логичные с военной точки зрения. Что бы ни заявляла западная пропаганда, но Бахмут имеет ключевое стратегическое значение на донбасском участке фронта, и его взятие обязательно для поэтапного полного установления Россией контроля за Донбассом.