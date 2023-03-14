Не много ли чести для города, имеющего якобы исключительно символическое значение?

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Несмотря на то, что карта боевых действий в районе Бахмута (Артёмовска) выглядит, мягко говоря, не в пользу вооружённых сил Украины, оборона данного населённого пункта всё же будет продолжаться. Об этом сегодня в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

реклама

Зачем украинское политическое руководство упорно удерживает Бахмут, вопрос интересный, и на него у различных экспертов и аналитиков разные ответы. Одни считают, что таким образом Украина выигрывает время, сковывая российские силы на данном участке фронта, параллельно готовя своё обещанное контрнаступление. Другие убеждены в том, что потеря города станет для Украины мощным политическим ударом после всех бравад о том, что «Бахмут сдавать не будем». Третьи считают, что после взятия Бахмута перед Россией откроются возможности для стремительного освобождения территории ДНР, поскольку оборонительная линия, центром которой и является данный населённый пункт, является одной из самых укреплённых.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Из данных версий следует сразу отмести вторую, оставив первую и третью как наиболее логичные с военной точки зрения. Что бы ни заявляла западная пропаганда, но Бахмут имеет ключевое стратегическое значение на донбасском участке фронта, и его взятие обязательно для поэтапного полного установления Россией контроля за Донбассом.