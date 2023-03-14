И фактическую ситуацию.

Вчера вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на сегодняшний день в Кремле не видят никаких предпосылок для мирного решения конфликта на Украине. Специальная операция будет продолжаться силовым способом, поскольку на сегодняшний день в руководстве России больше не видят никаких других вариантов решения поставленных перед СВО задач о разоружении Украины и искоренении на её территории известной одиозной идеологии крайне правого толка.

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Тем не менее, в Кремле уточняют, что готовы на дипломатическое решение вышеуказанных целей, однако чтобы это произошло, в Киеве должны наконец-то учесть сложившуюся реальность и «ситуацию де-факто».

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Как бы то ни было, на Украине сейчас общество морально не готово к миру, а хочет только некой абстрактной «победы», при этом не понимая, в чём эта «победа» может выражаться, и какую ещё цену для её достижения придётся заплатить помимо уже заплаченной за год. Иными словами, запроса на мир на условиях, которые пока ещё не совсем кабальные, на Украине нет, а это значит, что озвученный Песковым вчера вариант решения проблемы будет продолжаться, а условия мира с течением времени будут становиться всё жёстче и жёстче.