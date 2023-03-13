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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили, что цели СВО будут достигаться военным путём
О переговорах уже даже речь, похоже, не идёт.
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На сегодняшний день, наверное, только у совсем обожающих жить в сказках и иллюзиях не осталось сомнений в том, что на момент начала специальной военной операции Россия стремилась усадить украинское руководство за стол переговоров и решить все проблемы, что называется, малой кровью. В конце марта это практически удалось, после чего страны НАТО вмешались в переговорный процесс, фактически сведя его на нет, а украинская сторона начала изображать, что никогда в переговорах и не была заинтересована — даже несмотря на то, что на второй день боевых действий о них просил сам президент страны.

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Сегодня ситуация совершенно иная: Украина грезит «возвращением» всех утраченных территорий, включая даже совершенно безумные фантазии о силовом захвате Крыма, ну а России не остаётся ничего другого, как продолжать военную операцию. О том, что сейчас достижение поставленных перед СВО целей возможно только военным путём, недвусмысленно прокомментировал даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, никаких предпосылок к мирному урегулированию нет.

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На протяжении последнего полугода украинский президент Владимир Зеленский делает вид, что разговаривать с российской стороной «не с кем» и «не о чем», ну а в украинском обществе существует запрос только на «победу». Чем для Украины может быть победа и какой немыслимой ценой её готовы достигать, предпочитают не задумываться.

#россия #украина #политика #боевые действия
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