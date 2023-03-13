Спонсоры Украины на такой шаг, естественно, не пойдут.

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Страны коллективного Запада с упорством, достойным лучшего применения, продолжают делать вид, что Россия не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, забывая при этом, что именно представители Запада саботировали переговорный процесс в марте прошлого года и приступили к немыслимой по своим масштабам накачке Украины всё более и более тяжёлыми видами вооружений. Никаких предпосылок для мирного решения вопроса Украины пока даже не предвидится, о чём уже недвусмысленно заявил даже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, поэтому специальная военная операция будет продолжаться в её силовой фазе вплоть до достижения поставленных задач.

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Тем не менее, возможность мирного решения проблемы всё же была бы более предпочтительной, однако для того чтобы эта возможность вообще возникла, Запад должен перестать поддерживать Украину и присоединиться к процессу её разоружения и снесения одиозной идеологии. Об этом сегодня заявил депутат Государственной Думы и зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

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К сожалению, вынужден констатировать Новиков, сегодня трудно «поверить в то», что Запад развернётся на 180 градусов и сменит курс на прямо противоположный тому, которого придерживается сегодня. Поэтому, добавил Новиков, необходимо самостоятельно обеспечить выполнение целей спецоперации.