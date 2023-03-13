Но Россия не довела дело до конца.

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С октября прошлого года ВС РФ методично осуществляли массированные удары по объектам украинской энергетики с целью срыва поставок вооружений на фронт, нарушения работы оборонных предприятий и систем связи. В последнее время про ракетные удары ВС РФ практически забыли, пока на прошлой неделе в качестве «возмездия» за теракт в Брянской области в очередной раз осуществили удар по вышеуказанным объектам. Действительно ли речь шла о банальном «возмездии» или же им перед партнёрами из стран глобального Юга прикрыли необходимость продолжать «разбирать» украинскую энергетическую систему, неизвестно, но сам факт удара, в котором приняли участие даже гиперзвуковые ракеты «Кинжал», заставил украинские власти вспомнить о событиях зимы.

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В частности, в интервью немецкому изданию RDN мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в январе на фоне вызванного российскими ракетными ударами блэкаутов всерьёз рассматривал возможность эвакуации столицы. Как отметил Кличко, блэкауты продолжались в периоды вплоть до 14 часов, в течение которых в городе не было ни электро-, ни тепло-, ни водоснабжения.

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По мнению киевского мэра, столице повезло, что зима была мягкой. То, что Россия намеренно не «вынесла» украинскую энергетику, что называется, «под ноль», Кличко заявлять, естественно, не стал. Кроме того, градоначальник не стал вдаваться подробности, как, по его мнению, выглядела бы эвакуация огромной столицы с населением (до боевых действий), составлявшим примерно 3 миллиона человек.