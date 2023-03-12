На этой неделе Россия в качестве «возмездия» за срежиссированный украинскими спецслужбами теракт в Брянской области осуществила массированный ракетный удар по украинским объектам военного управления и энергетики. В ударе в том числе приняли участие гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», коих, согласно сведениям генштаба ВСУ, было применено аж шесть штук, что является абсолютным рекордом за всё время проведения СВО.
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Как отметило американское издание The Washington Post (WP), применение Россией данных гиперзвуковых ракет вызвало серьёзнейшую тревогу в западных странах. Причина тревоги простая: на сегодняшний день Россия — это единственное государство, имеющее на вооружении серийные образцы гиперзвукового оружия; остальные пока либо создают прототипы, либо и вовсе не имеют никаких гиперзвуковых средств доставки конвенциональных или ядерных боеголовок. Кроме того, на сегодняшний день не существует систем ПВО/ПРО, способных перехватывать гиперзвуковые ракеты, несущиеся на скоростях, превышающих пять—семь скоростей звука.
Журналисты WP отмечают, что помимо «Кинжалов» в России также имеются корабельные ракеты «Циркон» и ракетные комплексы «Авангард». Все они относятся к классу гиперзвуковых, что делает их на сегодняшний день абсолютно неуязвимыми.
Какие цели были поражены «Кинжалами» в ходе удара на этой неделе, официально неизвестно, однако некоторые американские источники сообщают, что как минимум один «Кинжал» ударил в сердце объекта военного управления, в котором на тот момент находились натовские советники. Подтверждений этому пока нет и вряд ли будут.