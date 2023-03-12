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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Иран завершил сделку по закупке у России современных истребителей Су-35
О самом факте сделки было известно ещё с января.
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Когда журналисты заявляют о циклопических масштабах антироссийских санкций, заявляя, что они теперь кратно превосходят масштаб санкций против Ирана, один важный момент всё-таки упускается: против Ирана, в отличие от России, введены в том числе санкции Совбеза ООН, являющиеся единственными правомерными санкциями в мире. Вплоть до осени 2020 года эти санкции запрещали государствам продавать Ирану обычные вооружения, и вот, после снятия запрета Россия откликнулась на обращение иранских властей о возможности продажи истребителей.

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Таковыми истребителями стали Су-35: о том, что Тегеран закупает именно эти самолёты поколения «4++», стало известно ещё в начале этого года. Теперь же, как сообщает иранское информационное агентство ИРНА со ссылкой на миссию Ирана в ООН, сделка завершена.

Важно понимать, что завершена именно сделка, а не непосредственно поставка истребителей. Когда Су-35 поступят на вооружение Ирана, сколько всего самолётов было закуплено, не уточняется. В миссии в ООН сослались на то, что данные сведения являются государственной тайной.

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Су-35 является вторым по современности после Су-57 истребителем российского производства. Данный истребитель, по сути, является глубоким развитием «старичка» Су-27, и поступил на вооружение ВКС России в 2014 году.

#россия #авиация #иран #военная авиация #истребители #су-35
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