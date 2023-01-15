Поставка истребителей ожидается весной.

Не секрет, что раньше Россия осторожно развивала отношения с Ираном, опасаясь попадания под вторичные санкции со стороны Запада. Теперь же, когда саму Россию обложили так называемыми санкциями в несколько раз хлеще Ирана, от сотрудничества две страны больше ничто не сдерживает, и оно развивается усиленными темпами. В частности, Москва и Тегеран активно взаимодействуют в рамках военной отрасли: об иранских «Шахидах», которые применяются в ходе специальной военной операции, не слышал только ленивый, ну а Россия, в свою очередь, предоставит Ирану свои современные многофункциональные истребители Су-35 поколения 4++.

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Информация о готовящихся поставках Су-35 в Иран появилась в декабре минувшего года, ну а сегодня член комиссии по национальной безопасности Меджлиса Ирана Шахрияр Хейдари подтвердил эту информацию в беседе с иранским изданием Tasnim. По словам господина Хейдари, партия истребителей Су-35 будет поставлена в начале года по иранскому календарю, или после 21 марта текущего года по привычному календарю.

Дополнительно Хейдари уточнил, что Иран также заказал в России целый спектр военного оборудования, включая системы ПВО, ракеты и вертолёты, большая часть которых будет передана Ирану уже «скоро».

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Напомним, что поколение 4++ означает, что принадлежащие ему самолёты по всем параметрам соответствуют пятому поколению, за исключением требований к малозаметности. Су-35 были приняты на вооружение в России в 2014 году. Таким образом, Су-35 это, фактически, один из самых современных самолётов в российских воздушно-космических силах, если не считать Су-57, которые пока представлены в войсках в незначительных количествах.