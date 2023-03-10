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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД РФ согласен с тем, что волнения в Грузии напоминают «Майдан»
Ещё бы не напоминали.
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Несмотря на то, что вчера в Грузии заявили об отзыве нашумевшего закона об иностранных агентах, который якобы стал спусковым крючком для волнений в Тбилиси, толпа расходиться не торопится, и теперь на «митинге» стали звучать совсем безумные лозунги о необходимости взятия под контроль Абхазии и отставке правительства. В общем, то, что происходит в грузинской столице, всё сильнее напоминает события 2013—2014 года в центре Киева, и аналогичное мнение разделяет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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По словам Лаврова, закон об иноагентах стал лишь поводом для раскачивания ситуации и осуществления попытки силовой смены грузинского руководства. При этом глава российского МИД отметил, что по своему содержанию грузинская версия закона об иноагентах чрезвычайно мягка: в странах-родоначальниках термина «иноагент» за нарушение соответствующего закона может грозить циклопический штраф и уголовное преследование, в Грузии же закон подразумевал совсем незначительный штраф без всяческого уголовного наказания.

#россия #политика #грузия
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