Вот незадача: иностранных агентов нельзя будет клеймить иностранными агентами.

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Последние пару дней информационное поле Рунета начала занимать Грузия, где проходили «народные» волнения, до боли напоминавшие события девятилетней давности. Вооружившись флагами, сомнительными лозунгами и желанием громить административные здания, толпа требовала отзыва нашумевшего теперь уже во всех смыслах закона об иностранных агентах.

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Полиция стала применять силу для разгона демонстрации, в ответ на что в обожающей сбивать протестующих с ног водомётами Европе пригрозили пальчиком и заявили, что в метящих в ЕС государствах так поступать нельзя. Вариантов у Грузии с её положением немного: как сообщили сегодня представители партий «Грузинская мечта» и «Силы народа», законопроект об иностранных агентах «безоговорочно» отозван из парламента.

Закон об иностранных агентах подразумевает собой создание и ведение реестра средств массовой информации, юридических и физических лиц, а также НКО, финансируемых из-за рубежа и, как следствие, продвигающих в стране позицию заказчика.

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Несмотря на то, что закон об иноагентах с 1938 года успешно работает в США, и лишь в 2012 году был принят в России, грузинская оппозиция его назвала именно «российским». Классическая манипуляция.