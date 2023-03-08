В настоящее время всё внимание новостных ресурсов, в той или иной степени освещающих боевые действия на Украине, приковано к Бахмуту (Артёмовску), где формируется один большой котёл, в котором могут оказаться, по разным оценкам, от нескольких тысяч до более чем десяти тысяч военных ВСУ. То, к чему всё идёт, теперь уже прекрасно понимают и в секретариате Североатлантического альянса: то, что в ближайшие дни Бахмут падёт, сегодня допустил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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По мнению администратора НАТО, город может перейти под контроль России уже в ближайшие дни. При этом Столтенберг добавил, что данное обстоятельство «не обязательно» будет означать переломный момент в боевых действиях, но и недооценивать Россию и её возможности тоже не стоит. В связи с этим генсек Североатлантического альянса призвал продолжать оказывать Украине поддержку.
Безусловно, в одном Столтенберг прав: переломным моментом захват Бахмута действительно не станет. Однако взятие данного населённого пункта откроет перед российскими войсками возможности по выходу на дальнейшие рубежи и ускорит процесс полного взятия территории ДНР под контроль. Как только это произойдёт, можно будет заявлять о выполнении одной из целей специальной военной операции.