Здесь главное, чтобы в Пентагоне продолжали верить, что Бахмут — цель чисто символическая.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Бои под Бахмутом (Артёмовском) в той или иной форме идут ещё с прошлой весны. Процесс крайне медленный, поскольку окрестности данного населённого пункта были превращены в один гигантский укрепрайон, но на сегодняшний день операция подходит к своему завершению, и, судя по динамике развития событий, окончится она бахмутским котлом, в котором окажутся несколько тысяч военных ВСУ.

реклама

Тем временем в Пентагоне продолжают изображать, что Бахмут имеет исключительно символическое значение для России, и, по-видимому, чтобы не дать этому не имеющему никакого стратегического значения «символу» перейти в руки РФ, Украина постоянно перебрасывала туда подкрепления и всё новую технику. В общем, рано или поздно западный миф о Бахмуте нужно было разрушить, и сегодня это сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы российского оборонного ведомства, Бахмут (Артёмовск) является важным оборонительным узлом ВСУ на Донбассе. После перехода данного населённого пункта под российский контроль появится возможность проводить дальнейшее наступление вглубь украинских оборонительных линий.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит отметить, что о реальном стратегическом значении Бахмута как транспортной артерии сообщалось уже давно, и перерезание этой артерии позволит обескровить ВСУ на данном участке фронта.