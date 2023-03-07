Бои под Бахмутом (Артёмовском) в той или иной форме идут ещё с прошлой весны. Процесс крайне медленный, поскольку окрестности данного населённого пункта были превращены в один гигантский укрепрайон, но на сегодняшний день операция подходит к своему завершению, и, судя по динамике развития событий, окончится она бахмутским котлом, в котором окажутся несколько тысяч военных ВСУ.
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Тем временем в Пентагоне продолжают изображать, что Бахмут имеет исключительно символическое значение для России, и, по-видимому, чтобы не дать этому не имеющему никакого стратегического значения «символу» перейти в руки РФ, Украина постоянно перебрасывала туда подкрепления и всё новую технику. В общем, рано или поздно западный миф о Бахмуте нужно было разрушить, и сегодня это сделал министр обороны России Сергей Шойгу.
По словам главы российского оборонного ведомства, Бахмут (Артёмовск) является важным оборонительным узлом ВСУ на Донбассе. После перехода данного населённого пункта под российский контроль появится возможность проводить дальнейшее наступление вглубь украинских оборонительных линий.
Стоит отметить, что о реальном стратегическом значении Бахмута как транспортной артерии сообщалось уже давно, и перерезание этой артерии позволит обескровить ВСУ на данном участке фронта.