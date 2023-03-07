История с диверсией на аэродроме в Мачулищах в Беларуси, целью которой наверняка был российский самолёт ДРЛО А-50, получила дальнейшее развитие. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что белорусские спецслужбы задержали два десятка участников недавней диверсии, в числе которых также был пойман сотрудник украинских специальных служб.
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Реакция Лукашенко на сегодняшние известия была традиционно бурной и жёсткой. По словам белорусского лидера, наличие среди соучастников диверсии сотрудника украинских спецслужб свидетельствует о том, что подобная операция была согласована высшим политическим руководством Украины — президентом.
В связи с этим Лукашенко, как передаёт «РИА Новости», отозвался о Зеленском как о «гниде», поскольку с одной стороны украинский «лидер» просит своего белорусского коллегу о заключении пакта о ненападении, а с другой фактически отдаёт приказы на осуществление террористических актов/диверсий. Свою традиционно «огненную» речь Лукашенко подытожил фразой «Что ж, вызов брошен».
Каковы будут дальнейшие действия белорусской стороны, пока неясно, однако пребывать в иллюзиях и считать, что президент Украины в самом деле принимает самостоятельные решения — это немножко наивно.