На этой неделе Рунет, как оно часто бывает при вбрасывании ложных «новостей» на тему специальной военной операции и всего ей сопутствующего, всколыхнуло от известия о том, что аэродром Мачулищи близ одноимённого посёлка в Беларуси, где в том числе базируется российская авиация, включая самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50, подвергся удару. Дальше сведения разнились в зависимости от степени ангажированности публиковавших их ресурсов: одни сообщали, что никакого ущерба аэродрому нанесено не было, другие, что самолёт А-50 был повреждён, третьи и вовсе заявляли об уничтожении данного разведывательного борта.
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Как выяснилось, правы оказались те, кто подвергают сомнению любую поступающую из неофициальных источников информацию. Вчера в Сети появились спутниковые снимки Maxar с неповреждённым А-50, а сегодня видеоролик с работоспособным самолётом опубликовало министерство обороны Беларуси.
Данный видеоролик должен развеять последние сомнения касательно состояния А-50. Как видим, на самолёте нет даже царапин, не говоря уж о повреждении его антенны или иных элементов.