Всего за сутки было нейтрализовано 25 беспилотников.

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По всей видимости, Украина всё-таки получила от своих западных спонсоров и кураторов обещанные ударные беспилотники, и не стала задерживаться с их применением. Вчера ночью украинские вооружённые силы осуществили попытки ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея, также поступала информация о перехваченных беспилотниках уже в Центральном федеральном округе. На этом ВСУ не остановились, и сегодня осуществили ещё одну попытку удара беспилотниками, о чём сообщили в Минобороны России.

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Как гласит официальная сводка ведомства, Украина попыталась провести массированный беспилотный удар по объектам на Крымском полуострове. Всего в атаке участвовали десять БПЛА, шесть из которых были ликвидированы системами ПВО, а четыре — нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. В Минобороны уверяют, что разрушений и жертв не допущено.

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Вместе с тем в МО сообщили, что в районе боевых действий было сбито пятнадцать беспилотных аппаратов. География нейтрализации этих БПЛА — вся линия фронта: от Херсонской области до ЛНР.