Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минобороны сообщили о предотвращении попытки массированного удара украинскими БПЛА по объектам в Крыму
Всего за сутки было нейтрализовано 25 беспилотников.
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

По всей видимости, Украина всё-таки получила от своих западных спонсоров и кураторов обещанные ударные беспилотники, и не стала задерживаться с их применением. Вчера ночью украинские вооружённые силы осуществили попытки ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея, также поступала информация о перехваченных беспилотниках уже в Центральном федеральном округе. На этом ВСУ не остановились, и сегодня осуществили ещё одну попытку удара беспилотниками, о чём сообщили в Минобороны России.

реклама

Как гласит официальная сводка ведомства, Украина попыталась провести массированный беспилотный удар по объектам на Крымском полуострове. Всего в атаке участвовали десять БПЛА, шесть из которых были ликвидированы системами ПВО, а четыре — нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. В Минобороны уверяют, что разрушений и жертв не допущено.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Вместе с тем в МО сообщили, что в районе боевых действий было сбито пятнадцать беспилотных аппаратов. География нейтрализации этих БПЛА — вся линия фронта: от Херсонской области до ЛНР.

#россия #украина #боевые действия #беспилотники #беспилотная авиация
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Вашингтоне верят, что танки M1 Abrams хорошо себя покажут на Украине
«Вкусно — и точка» построит фабрику игрушек для своего аналога набора «Хэппи Мил»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
34
Почему китайские ПТРК HJ-12 станут лучшим ответом ВС РФ на атаки бронетехники ВСУ - Military Watch
16
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
9
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
23
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
13
Американский наёмник прорвался к русским с пакетом секретных данных – в РФ появился ещё один Сноуден
20
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
20
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
15
Ремейк культовой компьютерной игры Gothic получит официальную озвучку на русский язык
12
Краткое тестирование в игре Hogwarts Legacy
30

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
18:38
Видел видосы по телику и честно говоря не понятно кто будет запускать дроны-камикадзе без взрывчатки. По сути по телеку показали что они попадали в разных местах, в одном даже в квартиру залетел, разб...
Советник президента Украины заявил, что инфраструктуру России атаковали НЛО
Георгий Жуков
18:37
Старые элиты совершают суицид идя против будущего. Скорее бы эти маразматики рипнулись.
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
Дмитрий Фирсанов
18:33
Есть игры что жрут ресурсы видеокарты и есть что жрут ресурсы процессора
Разбираемся, подходит ли XEON для игр, или нет. Топ 10 самых лучших процессоров XEON для сокета 2011
Spike Rus
18:31
На 2-3 новости про железо 23 новости про политоту. Да уж, овер уже явно не тот. Видимо придется искать ему замену. Ну в самом деле, политота уже надоела, будто на сайт Россия 24 попадаешь.
В Великобритании продают не больше трех огурцов в одни руки
boris558
18:31
Конечно, Россия в которой олигархи и Путинские друзя все разворавали нанесет такой ответной удар, что вес мир будет смеятся.
Упавший в подмосковье БПЛА UJ-22 свидетельствует о том, что Запад ищет эскалации
Гоогле Гооглев
18:30
Опять реклама
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
A224
18:24
следующая статьи из одних скриншотов комментариев ))) всё меньше godot engine, всё больше бугурта
Разработка приложений в среде Android OS и доска "почёта" для комментаторов
boris558
18:21
Украина не способна победит - а почему тогда Путин, Песков, пропагандоны и т.д. молятся за мир на коленах "Какой хороший у Китая план, давайте заключим перемирие"
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
Spike Rus
18:21
Не знаю, будь у меня сейчас ситуация с финансами чуть получше, то взял бы 7900ХТХ. Причем не просто 7900ХТХ а ее ОС вариант от Powercolor, ее RedDevil в чемоданчике. А почему бы и нет.
NVIDIA против AMD – что не так с Radeon RX 7900 XTX, и почему геймеры выбирают зелёные цвета
Spambomber_38
18:18
Пусть срочно зовут самого Илошу Маска с его гипер(за)лупом - и дело в шляпе...
Европейцы возмущены, почему китайским авиакомпаниям разрешено летать над Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем