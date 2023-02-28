Ночью в СМИ начали появляться сообщения о том, что украинские беспилотные летательные аппараты осуществили попытку нанесения ударов в Южном федеральном округе России. Сегодня информацию официально подтвердили в министерстве обороны, заявив, что целями ударов были объекты гражданской инфраструктуры в Республике Адыгея и в Краснодарском крае.
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Согласно комментарию Минобороны, в налёте участвовали два беспилотника, и оба были подавлены системами радиоэлектронной борьбы, в результате чего аппараты сбились с курса, один из них упал в поле, а другой отклонился от траектории и не повредил целевой объект.
Что это были за беспилотники, откуда они запускались и каким образом смогли преодолеть столь значительное расстояние от границы с Украиной — вопросы, ответы на которые Минобороны пока не дало.