БПЛА были подавлены системами радиоэлектронной борьбы.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Ночью в СМИ начали появляться сообщения о том, что украинские беспилотные летательные аппараты осуществили попытку нанесения ударов в Южном федеральном округе России. Сегодня информацию официально подтвердили в министерстве обороны, заявив, что целями ударов были объекты гражданской инфраструктуры в Республике Адыгея и в Краснодарском крае.

реклама

Согласно комментарию Минобороны, в налёте участвовали два беспилотника, и оба были подавлены системами радиоэлектронной борьбы, в результате чего аппараты сбились с курса, один из них упал в поле, а другой отклонился от траектории и не повредил целевой объект.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что это были за беспилотники, откуда они запускались и каким образом смогли преодолеть столь значительное расстояние от границы с Украиной — вопросы, ответы на которые Минобороны пока не дало.