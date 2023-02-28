Мобилизация на Украине может при необходимости выйти на новые обороты. Сегодня об этом в беседе с изданием Bloomberg рассказал советник министра обороны Украины Юрий Сак, по мнению которого, в стране ещё достаточно резервов, которые можно поставить под ружьё.
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В данном материале мы не будем затрагивать тему потерь обеих сторон, поскольку тема чувствительная, да и показания различаются, при этом «разброс» может составлять от нескольких раз до нескольких порядков. Ясно одно: на сегодняшний день мы имеем дело с постоянными волнами мобилизации на Украине, а также с судорожными перебросками эшелонов западной техники взамен уничтоженной на поле боя. Выводы из этого следуют весьма недвусмысленные.
На днях советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить об открытии границ для мужчин пока несвоевременно, поскольку этой возможностью воспользуются, чтобы «убежать от принятия мужского решения».