Данные заявления кроме бесконечной печали ничего уже не вызывают.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Мобилизация на Украине может при необходимости выйти на новые обороты. Сегодня об этом в беседе с изданием Bloomberg рассказал советник министра обороны Украины Юрий Сак, по мнению которого, в стране ещё достаточно резервов, которые можно поставить под ружьё.

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В данном материале мы не будем затрагивать тему потерь обеих сторон, поскольку тема чувствительная, да и показания различаются, при этом «разброс» может составлять от нескольких раз до нескольких порядков. Ясно одно: на сегодняшний день мы имеем дело с постоянными волнами мобилизации на Украине, а также с судорожными перебросками эшелонов западной техники взамен уничтоженной на поле боя. Выводы из этого следуют весьма недвусмысленные.

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На днях советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить об открытии границ для мужчин пока несвоевременно, поскольку этой возможностью воспользуются, чтобы «убежать от принятия мужского решения».