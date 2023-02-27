Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Хотят убежать»: на Украине считают несвоевременной тему открытия границ для мужчин
Опасаются естественных событий.
рекомендации
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Как известно, сейчас на Украине военное положение, а границы на выезд закрыты для лиц мужского пола призывного возраста, рамки которого в нынешних условиях весьма широки. Тем не менее, вопрос о необходимости открытия границ для мужчин всё же встаёт перед украинскими властями с подачи отдельных информационных изданий. В частности, в беседе с изданием Deutsche Welle советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить об этом несвоевременно.

реклама

По словам Подоляка, помимо прав (имеется в виду право на свободу передвижения) у людей в государстве, тем более в условиях того, что на Украине называют войной, также имеются и обязанности, и в военное время вопрос не должен ставиться столь прямо. Как считает Подоляк, в мирное время «всё дадим», а на данный момент тема открытия границ для мужчин означает желание этих самых мужчин «убежать от принятия мужского решения». По мнению Подоляка, украинские мужчины «хотят убежать».

рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Дальше советник Офиса президента Украины надавил на эмоции и патриотизм, заявив, что пересечение границы может привести к прекращению существования государства. Чем для Украины закончится продолжение сопротивления, Подоляк прокомментировать традиционно забыл.

#украина #политика
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Премьер-министр Украины исключил в ближайшие 100 лет примирение и сотрудничество с Россией
Шойгу подтвердил, что РФ придётся отодвигать линию фронта дальше на запад в зависимости от переданных Украине вооружений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
87
ВСУ стали активно применять надувные войска, обычно имитирующие РСЗО HIMARS и гаубицы M777
36
Фильм Робокоп (RoboCop) - немножко хорошей фантастики
17
Портативный игровой компьютер своими руками
66
ТОП-10 материнских плат на чипсете Z790 для процессоров Intel Core i7-13700K и 13700KF
33
В Мали потерпел крушение беспилотник MQ-9 Reaper французских ВКС стоимостью 30 млн долларов
2
Почему Linux дистрибутивы порой это ужас, боль и страдание для разработчиков ПО
46
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
29
10 стратегий в раннем доступе Steam, которые нельзя пропустить любителям жанра в 2023 году
8
Распаковка и тесты Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
35

Сейчас обсуждают

Anti Mage
15:29
Мы узкие друг друга не обманываем...Проблема только одна, что в нашей стране у власти такие же сидят... Не все, но большинство никчемные существа, которым даже свинарник доверить нельзя.
ВСУ стали активно применять надувные войска, обычно имитирующие РСЗО HIMARS и гаубицы M777
Eisbrecher
15:25
Так у них потоков одинаково) А инструкции... Что там принципиально нового появилось после sandy bridge, что прям необходимо сейчас в портативном ПК?
Портативный игровой компьютер своими руками
Максим Костин
15:22
"Официально" в заголовке уже многое говорит об этой статье
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
armadaovs
15:21
большая площадь это ещё и меньше проблем с отдачей тепловой мощности.
Результаты производительности Intel Arc A750 в подборке игровых и синтетических тестов
overclockers
15:21
желающие воевать кончились летом. сейчас кончаются не желающие жестко скрываться
«Хотят убежать»: на Украине считают несвоевременной тему открытия границ для мужчин
Mr Manhattan
15:15
Что для тебя " пруф "? Вот такой?
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
OgoGoLog
15:14
Зачем придумывать новое, когда уже есть ГДР?
Из 300 немецких танков Leopard менее 90 сейчас готово к бою - глава союза военнослужащих Германии
Mr Manhattan
15:13
Вы что дети маленькие? Какие игры, вам всем уже под сраку лет.
Топ-7 лучших детективных игр
Евгений Васютин
15:12
поржал в голосину
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
Евгений Васютин
15:11
любое высказывание в интернете подразумевает под собой наличие профув. в данном контексте приведение пруфов займет гараздо больше времени и сил чем того стоит обычная переписка в комментах
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем