Опасаются естественных событий.

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Как известно, сейчас на Украине военное положение, а границы на выезд закрыты для лиц мужского пола призывного возраста, рамки которого в нынешних условиях весьма широки. Тем не менее, вопрос о необходимости открытия границ для мужчин всё же встаёт перед украинскими властями с подачи отдельных информационных изданий. В частности, в беседе с изданием Deutsche Welle советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить об этом несвоевременно.

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По словам Подоляка, помимо прав (имеется в виду право на свободу передвижения) у людей в государстве, тем более в условиях того, что на Украине называют войной, также имеются и обязанности, и в военное время вопрос не должен ставиться столь прямо. Как считает Подоляк, в мирное время «всё дадим», а на данный момент тема открытия границ для мужчин означает желание этих самых мужчин «убежать от принятия мужского решения». По мнению Подоляка, украинские мужчины «хотят убежать».

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Дальше советник Офиса президента Украины надавил на эмоции и патриотизм, заявив, что пересечение границы может привести к прекращению существования государства. Чем для Украины закончится продолжение сопротивления, Подоляк прокомментировать традиционно забыл.