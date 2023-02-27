Как известно, сейчас на Украине военное положение, а границы на выезд закрыты для лиц мужского пола призывного возраста, рамки которого в нынешних условиях весьма широки. Тем не менее, вопрос о необходимости открытия границ для мужчин всё же встаёт перед украинскими властями с подачи отдельных информационных изданий. В частности, в беседе с изданием Deutsche Welle советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить об этом несвоевременно.
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По словам Подоляка, помимо прав (имеется в виду право на свободу передвижения) у людей в государстве, тем более в условиях того, что на Украине называют войной, также имеются и обязанности, и в военное время вопрос не должен ставиться столь прямо. Как считает Подоляк, в мирное время «всё дадим», а на данный момент тема открытия границ для мужчин означает желание этих самых мужчин «убежать от принятия мужского решения». По мнению Подоляка, украинские мужчины «хотят убежать».
Дальше советник Офиса президента Украины надавил на эмоции и патриотизм, заявив, что пересечение границы может привести к прекращению существования государства. Чем для Украины закончится продолжение сопротивления, Подоляк прокомментировать традиционно забыл.