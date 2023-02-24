Хитрость — это тоже добродетель. Для представителя западного мира.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Практически полностью растеряв имевшуюся в своих арсеналах на момент начала СВО бронетехнику, Украина теперь вынуждена существовать на подачках Запада, в состав которых с недавних пор начали включать и танки производства натовских стран. Пока что речь идёт суммарно о нескольких десятках танков Leopard 1, Leopard 2 и Challenger 2 с перспективой передачи также и американских M1 Abrams.

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Касательно последних всё достаточно интересно: США будут производить «Абрамсы» для Украины с нуля, в связи с чем их передача ВСУ займёт от нескольких месяцев до пары лет, чего в Вашингтоне даже и не скрывают. Более того, сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден осведомлён о позиции американских военных касательно целесообразности передачи M1 Abrams.

Как отметил Салливан, в США осознают, что для того формата сражений, который развернулся на Украине, непосредственно «Абрамсы» не имеют смысла. По словам советника, Украине в данной ситуации больше подходят немецкие танки Leopard, и именно они сейчас нужны на фронте.

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Нетрудно заметить, что в Вашингтоне делают всё возможное, чтобы максимально затормозить передачу танков M1 Abrams и переложить хоть часть ответственности за поддержку Украины на европейские страны.