Как известно, Соединённым Штатам удалось красиво «развести» Германию на поставку Украине танков Leopard, формально выполнив «условие» канцлера ФРГ Олафа Шольца о поставках американских танков M1 Abrams. Вот только ехать эти «Абрамсы» до Украины будут ещё очень долго. Настолько долго, что в Пентагоне до сих пор не могут определиться, сколько времени займёт сей процесс: несколько месяцев или же лет.
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Несколько часов назад министр Армии США (это одно из трёх ведомств, входящих в Министерство обороны США) Кристин Вормут заявила, что вопрос о сроках передачи танков Украине непростой: США ищут наиболее быстрые варианты отправки танков Киеву, однако речь даже в лучшем случае идёт о многих неделях.
По словам Вормут, «задействованы более длительные сроки, чем недели или два месяца»; рассматриваются варианты сроком меньше двух лет или меньше полутора лет, и при выборе любого из этих вариантов необходимо учесть все преимущества и недостатки. Если вам показалось, что госпожа Вормут сказала что-то невнятное, то вы в этом плане не одиноки.
На самом деле, США очень не хотят отправлять «Абрамсы» на Украину, прекрасно понимая, что их там ждёт и какой репутационный удар будет нанесён американскому военно-промышленному комплексу. Чтобы максимально отдалить перспективу передачи танков — ведь вполне вероятен сценарий, когда их передавать будет уже поздно — в Вашингтоне заявили, что не могут отправить Киеву уже существующие танки, поскольку на них установлена «секретная» броня, и допустить попадание танков с такой бронёй в качестве трофеев в руки ВС РФ попросту нельзя.