Министр обороны Германии сетует на то, что на два батальона танков с трудом набирается.

Количество танков, которые коллективный Запад готов передать Киеву, изо дня в день болтается. Очевидно, что европейские страны крайне неохотно расстаются со своими запасами бронетехники, поэтому в ход идут различные приёмы вроде заявления о неготовности техники к отправке, её плачевном состоянии и многое другое. Как итог, несколько часов назад министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники испытывают трудности с нахождением количества танков, достаточного для экипировки двух танковых батальонов.

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Как уточняет Писториус, только Германия и Португалия обязались передать Украине современные танки Leopard 2A6 в количестве четырнадцати и трёх единиц соответственно. Этого, по словам министра обороны ФРГ, недостаточно для достижения размера стандартного танкового батальона.

Кроме того, Польша собрала около тридцати единиц более старых модификаций Leopard 2A4, однако многие из них находятся в плачевном состоянии и требуют ремонта перед отправкой Киеву. Эти танки, добавил Писториус, смогут добраться до Украины только в конце апреля.

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Учитывая, что в ближайшее время западные разведки ожидают увеличение интенсивности боевых действий, данные известия большого оптимизма у киевских властей вызывать не должны.