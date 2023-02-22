Вчера в рамках своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Подобные решения в России принимаются верхней палатой парламента — Советом Федерации — и соответствующий закон вчера был внесён президентом на рассмотрение. Сегодня члены СФ единогласно проголосовали за его принятие, так что с сегодняшнего дня Россия своё участие в ДСНВ официально приостановила.
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Ранее европейские лидеры и функционеры уже отозвались в негативном ключе о вышеуказанном решении России, заявив, что оно подрывает сложившуюся архитектуру мировой безопасности.
К сожалению, в США и ЕС не понимают, что архитектуру мировой безопасности подорвали именно они и только они, а Россия просто отвечает на недружественные действия, выражающиеся не только в одностороннем выходе США из договора о ПРО и других основополагающих договоров, но и во вставлении палок в колёса для российских делегаций, проверяющих выполнение американской стороной своих обязательств.