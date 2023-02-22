Никого не удивляет, зачем этот вопрос вообще выводится Пригожиным в публичную плоскость?

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На протяжении последних нескольких дней в отечественных патриотических кругах циркулирует тема снарядного голода в ЧВК «Вагнер», вызванного якобы бюрократическими проволочками и прочими ситуациями, когда из-за не имеющих объяснения действий Минобороны срываются поставки боеприпасов «вагнеровцам». Вчера вечером Минобороны эту информацию опровергло, заявив, что снабжение ЧВК «Вагнер» идёт в полном объёме, и это можно видеть по продвижению на артёмовском направлении, а к рассмотрению уже готовятся заявки по боеприпасам на март.

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Несмотря на исчерпывающую предоставленную МО РФ информацию, сам конфликт исчерпан не был. Напротив: сегодня утром основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал публикацию Минобороны, заявив, что ситуация со снабжением боеприпасами не изменилась. В качестве того, что мы должны считать подтверждением, Пригожин прикрепил документ-заявку, в которой упоминается необходимое «вагнеровцам» количество боеприпасов в сутки и на десять суток, а также подпись якобы отвечающего за выдачу снарядов офицера Минобороны, который указал фактически выданное количество боеприпасов.

Из документа следует, что по отдельным наименованиям боеприпасы выдаются в полном объёме, по многим — лишь частично, а по некоторым не выдаются вообще. Далее Пригожин начал давить на эмоции, опубликовав фотографию потерь ЧВК «Вагнер» на артёмовском направлении за сутки, заявив, что из-за так называемого снарядного голода эти потери в пять раз превышают те, «которые должны были быть».

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По какой причине Пригожин, имея связь с верховным командованием, выводит проблему в публичную плоскость, тем самым подыгрывая антироссийским силам (например, эту тему уже вовсю муссируют западные СМИ), и кому верить в сложившейся ситуации, вопрос сложный, а сама тема — болезненная. Рассчитываем, что все точки над i будут расставлены уже в скорейшем времени.