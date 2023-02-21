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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Посол США вызвана в МИД РФ в связи с растущей вовлеченностью Вашингтона в боевые действия на Украине
Вызывай, не вызывай, политика США не меняется. Обнаглели потому что.
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Факт чрезвычайно высокой вовлечённости Соединённых Штатов Америки в боевые действия на Украине — на стороне киевских властей — уже даже при большом желании не может поддаваться оспариванию: США снабжают украинские войска вооружениями, а также поддерживают правительственную машину на аппарате искусственного жизнеобеспечения, вливая в неё десятки миллиардов долларов.

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Уровень активности США во всём, что связано с боевыми действиями на Украине, только нарастает, и сегодня в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию стало известно, что при непосредственном участии США были осуществлены попытки ударов по российским стратегическим объектам. Вскоре после окончания послания в МИД России была вызвана глава американской дипломатической миссии Линн Трейси.

Российское внешнеполитическое ведомство сделало послу США демарш и передало ноту протеста, в которой подчёркивается, что осуществляемые американским руководством действия по «накачке Украины оружием и передаче целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской инфраструктуры» являются наглядными доказательствами того, что США намеренно лгут, заявляя о своём неучастии в конфликте.

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Послу заявили о контрпродуктивности текущего курса США на конфронтацию с Россией и отметили, американское руководство должно дать пояснения насчёт взрывов на «Северных потоках» и не препятствовать расследованию произошедшего.

#россия #сша #политика
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