Факт чрезвычайно высокой вовлечённости Соединённых Штатов Америки в боевые действия на Украине — на стороне киевских властей — уже даже при большом желании не может поддаваться оспариванию: США снабжают украинские войска вооружениями, а также поддерживают правительственную машину на аппарате искусственного жизнеобеспечения, вливая в неё десятки миллиардов долларов.
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Уровень активности США во всём, что связано с боевыми действиями на Украине, только нарастает, и сегодня в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию стало известно, что при непосредственном участии США были осуществлены попытки ударов по российским стратегическим объектам. Вскоре после окончания послания в МИД России была вызвана глава американской дипломатической миссии Линн Трейси.
Российское внешнеполитическое ведомство сделало послу США демарш и передало ноту протеста, в которой подчёркивается, что осуществляемые американским руководством действия по «накачке Украины оружием и передаче целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской инфраструктуры» являются наглядными доказательствами того, что США намеренно лгут, заявляя о своём неучастии в конфликте.
Послу заявили о контрпродуктивности текущего курса США на конфронтацию с Россией и отметили, американское руководство должно дать пояснения насчёт взрывов на «Северных потоках» и не препятствовать расследованию произошедшего.