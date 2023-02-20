Когда сегодня днём стало известно о «тайном» визите президента США Джо Байдена в Киев, было логично предположить, что он был согласован с Россией как со страной, периодически осуществляющей по столице Украины ракетные и беспилотные удары. Такого же мнения придерживаются и в издании Associated Press, которое, ссылаясь на информацию из Белого дома, заявило, что перед визитом Байдена США осуществляли «базовые» контакты с Россией, дабы «избежать конфликтных ситуаций».
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Косвенно данную информацию сегодня подтвердил и зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, который в своём Telegram-канале заявил, что Байден съездил в Киев, «предварительно получив гарантии сохранности». От кого он получил эти гарантии, Медведев не уточняет.
В ходе своего визита Байден напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о беспрецедентном уровне поддержки Киева со стороны коллективного Запада, а также пообещал очередной пакет военной помощи на сумму в 500 миллионов долларов, в который помимо всего прочего войдут новые пусковые установки РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Очевидно, заявления Минобороны России об уничтоженных «Хаймарсах» хотя бы частично являются правдивыми — в противном случае смысла в поставках новых машин бы не существовало.