Дабы избежать возможных неприятностей.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Когда сегодня днём стало известно о «тайном» визите президента США Джо Байдена в Киев, было логично предположить, что он был согласован с Россией как со страной, периодически осуществляющей по столице Украины ракетные и беспилотные удары. Такого же мнения придерживаются и в издании Associated Press, которое, ссылаясь на информацию из Белого дома, заявило, что перед визитом Байдена США осуществляли «базовые» контакты с Россией, дабы «избежать конфликтных ситуаций».

реклама

Косвенно данную информацию сегодня подтвердил и зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, который в своём Telegram-канале заявил, что Байден съездил в Киев, «предварительно получив гарантии сохранности». От кого он получил эти гарантии, Медведев не уточняет.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

В ходе своего визита Байден напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о беспрецедентном уровне поддержки Киева со стороны коллективного Запада, а также пообещал очередной пакет военной помощи на сумму в 500 миллионов долларов, в который помимо всего прочего войдут новые пусковые установки РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Очевидно, заявления Минобороны России об уничтоженных «Хаймарсах» хотя бы частично являются правдивыми — в противном случае смысла в поставках новых машин бы не существовало.