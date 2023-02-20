Несмотря на то, что Украина находится в эпицентре того, что её власти называют «войной», столица страны остаётся доступной для посещения всем, кому не попадя. В частности, сегодня в Киев с визитом прибыл президент США Джо Байден вместе с членами своей администрации.
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В ходе пресс-конференции по итогам беседы с Зеленским Байден сообщил, что США предоставят Украине очередной пакет военной помощи, сумма которого составит 500 миллионов долларов. В детали американский президент вдаваться не стал, однако журналисты агентства Reuters сообщают, что в состав «пакета» войдут как минимум новые реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним, а также «противотанковые системы» и радары наблюдения.
Как заявил Байден, он прибыл в Киев в преддверии годовщины начала специальной военной операции, чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны США. Дополнительно американский президент заявил, что Вашингтон сумел создать целую «коалицию» стран, готовых оказывать Киеву беспрецедентную по своим масштабам военную и финансовую помощь.