Разговоры о поставках истребителей на Украину пока не находят положительного отклика в высоких кабинетах европейских руководителей. Все отнекиваются, как только могут: одни жалуются, что у самих самолётов мало, и отдавать «последнюю рубашку» не собираются, другие намекают, что у Украины попросту нет трёх лет, которые требуются на подготовку пилотов истребителей.
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Важно не впадать в инфантилизм и осознавать, что управлять самолётами в случае их передачи будут отнюдь не украинские лётчики — благо, подобных случаев в истории после Второй мировой войны вагон и маленькая тележка. Понимают это и в НАТО. В частности, сегодня командующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО Кристофер Каволи утвердительно ответил на вопрос о том, помогут ли истребители F-16 Украине одержать победу в конфликте, и добавил, что передавать эти самолёты необходимо в срочном порядке.
Дополнительно главком натовских сил в Европе призвал передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и ударные беспилотники.
Сомневаться в том, что рано или поздно истребители Украине будут переданы, не приходится: не просто же так генсек НАТО вчера заявил, что риск победы России на Украине гораздо опаснее, чем риск эскалации, связанный с поставками натовских вооружений.